عکس: حمام در نفت
در شهر نفتالن در شمال غربی آذربایجان، میتوانید در نفت غلیظ و درمانی «نفتالن» غوطهور شوید؛ تجربهای نادر و منحصربهفرد که گفته میشود خواص تسکیندهنده و درمانی فراوانی دارد. این تجربه تنها با نسخه پزشک ممکن است و شامل ۱۵ دقیقه نشستن در وان نفت و شستوشوی طولانی آن میشود، تجربهای که حتی پس از آن، رد طلای سیاه روی پوست باقی میماند.
برچسبها:حمام حمام در نفت عکس بین الملل آذربایجان
