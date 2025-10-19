عکس: حمام در نفت

در شهر نفتالن در شمال غربی آذربایجان، می‌توانید در نفت غلیظ و درمانی «نفتالن» غوطه‌ور شوید؛ تجربه‌ای نادر و منحصر‌به‌فرد که گفته می‌شود خواص تسکین‌دهنده و درمانی فراوانی دارد. این تجربه تنها با نسخه پزشک ممکن است و شامل ۱۵ دقیقه نشستن در وان نفت و شست‌وشوی طولانی آن می‌شود، تجربه‌ای که حتی پس از آن، رد طلای سیاه روی پوست باقی می‌ماند.