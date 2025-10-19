En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۵۲۹۳
بازدید: ۳۶۱

عکس: گاوبازی؛ نمایشی از خشونت

گاوبازی؛ نمایشی تلخ و بی‌رحمانه از خشونت است که زندگی حیوانات را فدای سرگرمی می‌کند. این سنت پرخون، با مرگ و رنج حیوانات پیوند خورده و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند بی‌رحمی آن را توجیه کند. تصاویر گاوبازان مشهور و میدان‌های پر از تماشاگر، هرچند ممکن است ظاهری نمایشی و باشکوه داشته باشند، اما در نهایت تنها پرده‌ای است بر درد و خونریزی پنهان شده زیر آن. گاوبازی، نمادی از تحقیر زندگی و تجلیل مرگ است و نه هنری که باید پاس داشته شود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
گاو گاوبازی اسپانیا عکس مستند عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.