عکس: انگورچینی در تاکستان

شهرستان تاکستان، با سطح زیر کشت ۳۰ هزار هکتاری، نه تنها به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در کشور شناخته می‌شود، بلکه میزبان آیینی دیرینه است که در آن هر خانوار در فصل برداشت نقشی ایفا می‌کند. این محصول استراتژیک، پس از چیده شدن توسط کارگران یا اعضای خانواده، به سه مسیر اصلی شیره انگور، کشمش و محصول منحصربه‌فرد “کَلفَرینی” (دوشاب سفت) هدایت می‌شود؛ فرآیندی که پشت آن تجربه نسل‌ها نهفته و تبدیل به یک سنت فرهنگی ارزشمند در این منطقه از استان قزوین شده است، پیش از آنکه برای بسته‌بندی نهایی راهی کارخانه‌ها گردد.