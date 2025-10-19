انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی

از روز گذشته برخی کانالهای فضای مجازی در اقدامی غیرانسانی و خلاف اخلاق با نقض حریم خصوصی، ویدیویی از عروسی دختر علی شمخانی در حالی که لباس باز پوشیده را منتشر کرده و او را هدف قرار دادند. در این ویدیو شمخانی که نگاهش به زمین است، دخترش را در بخش زنانه تالار تحویل داماد میدهد و از تالار خارج میشود. این ویدیو که توسط یکی از مهمانان ضبط شده و اسباب هدف قرار دادن علی شمخانی شده، انتشارش از نظر کاربران غیراخلاقی ارزیابی شده و برخی آن ترور شخصیت خواندهاند. تابناک این ویدیو را با توجه به پوشش حاضران در بخش زنانه این مراسم و رعایت مرزهای اخلاقی محو کرده است.