عکس: شفق قطبی از قاب ایستگاه فضایی

فضانورد ژاپنی،کیمیا یویی (Kimiya Yui)، مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS)، در جریان مأموریت خود بین ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، تصاویری استثنایی از پدیده‌ی طبیعی خیره‌کننده شفق قطبی را به زمین ارسال کرد. این عکس که به دلیل وضوح و زاویه دید بی‌نظیرش تحسین کارشناسان را برانگیخته است، تماشای کرانه‌های زمین و رقص نورهای سبز و بنفش در جو فوقانی را از دریچه‌ای متفاوت به نمایش می‌گذارد و تجربه‌ای نادر از زیبایی‌های سیاره ما را ارائه می‌دهد.