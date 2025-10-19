En
کد خبر: ۱۳۳۵۲۳۳
بازدید: ۴۳۲

عکس: شفق قطبی از قاب ایستگاه فضایی

فضانورد ژاپنی،کیمیا یویی (Kimiya Yui)، مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS)، در جریان مأموریت خود بین ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، تصاویری استثنایی از پدیده‌ی طبیعی خیره‌کننده شفق قطبی را به زمین ارسال کرد. این عکس که به دلیل وضوح و زاویه دید بی‌نظیرش تحسین کارشناسان را برانگیخته است، تماشای کرانه‌های زمین و رقص نورهای سبز و بنفش در جو فوقانی را از دریچه‌ای متفاوت به نمایش می‌گذارد و تجربه‌ای نادر از زیبایی‌های سیاره ما را ارائه می‌دهد.

برچسب‌ها:
تک عکس کیمیا یویی (Kimiya Yui) شفق قطبی فضانورد ژاپنی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
