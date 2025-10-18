En
فا
En العربیة
جدیدترین اخبار
کد خبر: ۱۳۳۵۰۸۲
بازدید: ۵۷۲

عکس: حمله حامیان فلسطین و ونزوئلا به سفارت آمریکا

معترضان حامی فلسطین و ونزوئلا مقابل سفارت آمریکا در بوگوتا تجمع کردند؛ تجمعی که ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما به درگیری با نیرو‌های امنیتی کشیده شد و چهار مأمور پلیس بر اثر تیراندازی و پرتاب مواد منفجره زخمی شدند. این اعتراضات که با هدف حمایت از فلسطین و ونزوئلا و مخالفت با سیاست‌های واشنگتن برگزار شده بود، بازتابی از نارضایتی گسترده در میان جوامع محلی و جنبش‌های اجتماعی علیه سیاست‌های ایالات متحده در منطقه تلقی می‌شود.

برچسب‌ها:
حمله حامیان فلسطین ونزوئلا عکس بین الملل سفارت آمریکا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
