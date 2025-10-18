عکس: حمله حامیان فلسطین و ونزوئلا به سفارت آمریکا
معترضان حامی فلسطین و ونزوئلا مقابل سفارت آمریکا در بوگوتا تجمع کردند؛ تجمعی که ابتدا مسالمتآمیز بود، اما به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد و چهار مأمور پلیس بر اثر تیراندازی و پرتاب مواد منفجره زخمی شدند. این اعتراضات که با هدف حمایت از فلسطین و ونزوئلا و مخالفت با سیاستهای واشنگتن برگزار شده بود، بازتابی از نارضایتی گسترده در میان جوامع محلی و جنبشهای اجتماعی علیه سیاستهای ایالات متحده در منطقه تلقی میشود.
برچسبها:حمله حامیان فلسطین ونزوئلا عکس بین الملل سفارت آمریکا
