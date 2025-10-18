En
مخالفت شدید نتانیاهو با بازگشایی گذرگاه رفح

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی از دستور نتانیاهو برای عدم بازگشایی گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی خبر داد.
مخالفت شدید نتانیاهو با بازگشایی گذرگاه رفح

به گزارش تابناک، دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد نتانیاهو دستور داد گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی باز نشود.

در این بیانیه آمده است: ما بازگشایی گذرگاه رفح را بررسی خواهیم کرد، البته مشروط به اینکه حماس متعهد به بازگرداندن اجساد «گروگان‌ها» (اسرای اسرائیلی) باشد.

این در حالی است که ساعتی پیش، سفارت تشکیلات خودگردان فلسطین در قاهره اعلام کرده بود که گذرگاه رفح (هم مرز با مصر) پس‌فردا دوشنبه بازگشایی خواهد شد تا فلسطینی‌های مقیم این کشور آفریقایی بتوانند به خانه خود در غزه برگردند.

