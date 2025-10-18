عکس: دختران مسلمان نیجریه،با توپ نگرش‌ها را تغییر می‌دهند.

بازیکنان آموزشگاه فوتبال مدل کوئینز در حال تمرین پیش از بازی فینال مسابقات جوانان مقابل تیم کوارا لیدیز اف‌سی (Kwara Ladies FC) در شهر ایلرین، ایالت کوارا، نیجریه هستند. در ایالت کوارا، که اکثریت آن مسلمان‌نشین و واقع در شمال مرکزی نیجریه است و سنت‌های مذهبی در آن شکل‌دهنده زندگی روزمره هستند، گروهی از دختران با بازی فوتبال در حال به چالش کشیدن هنجارهای فرهنگی هستند. آن‌ها روحیه تیمی، هیجان رقابت و همچنین فراز و نشیب‌های برد و باخت را پذیرفته‌اند، در حالی که سعی می‌کنند نگاه‌های منفی کسانی را که این ورزش را برای زنان محجبه و پوشیده نامناسب می‌دانند، نادیده بگیرند. هنگامی که مریم محمد بند کفش‌هایش را می‌بندد و برای تمرین فوتبال به مدرسه محلی در ایلرین می‌رود، گرمای طاقت‌فرسا را — که به دلیل حجاب و شلوارهای ورزشی‌اش تشدید شده است — و همچنین تحقیر برخی از افراد جامعه محلی را حس می‌کند.