زمان بازگشایی گذرگاه مرزی رفح از سوی مصر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سفارت فلسطین در مصر روز شنبه اعلام کرد که گذرگاه مرزی رفح میان مصر و نوار غزه از روز دوشنبه بازگشایی میشود.
سفارت فلسطین در قاهره تاکید کرد که بازگشایی این گذرگاه به فلسطینیان مقیم مصر اجازه بازگشت به غزه را میدهد.
پیش از این دفتر هماهنگی امور دولت رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که اقدامات برای بازگشایی گذرگاه رفح با هماهنگی با مصر تنها برای عبور افراد و نه کمکها در جریان است.
سازمان ملل و سازمانهای امدادی بارها خواستار بازگشایی رفح شدند.
پیش از این سازمان ملل در پایان ماه اوت میلادی، قحطی در نوار غزه را اعلام کرد.
رفح یکی از گذرگاههای اصلی غزه است و بازگشایی آن گامی مهم در سایه شرایط انسانی وخامت بار در این باریکه به شمار میرود.