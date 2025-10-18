عکس: روستای «سهیلی» جزیره قشم

روستای زیبای سهیلی قشم نگین بی بدیل هرمزگان با تلاش مردم صبور و خلاق خود، در میان روستا‌هایی از اقصی نقاط کشور‌های دنیا، از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) به عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۵ شناخته شد. این افتخار نتیجه سال‌ها تلاش صادقانه و باور مردم به آینده‌ای سبز و پایدار است. اهالی سهیلی نشان دادند که توسعه واقعی، در همزیستی هوشمندانه انسان با طبیعت معنا پیدا می‌کند. آنان با تغییر مسیر معیشت خویش از فعالیت‌های مخرب محیطی به گردشگری تالابی مسئولانه، نه تنها از ذخیره‌گاه زیست‌کره زیبای جنگل‌های حرا حفاظت کردند، بلکه الگویی جهانی از گردشگری سبز را به نمایش گذاشتند.