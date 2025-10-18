۲۶/مهر/۱۴۰۴
Saturday 18 October 2025
۱۹:۰۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
سبک زندگی
تعداد بازدید : 190
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2134911" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1335005/2134911?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۳۵۰۰۵
کد خبر:۱۳۳۵۰۰۵
8332
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
18 October 2025
نبض خبر
تصاویر چادرهای لاکچری 128 میلیون تومانی
ماجرای چادر لاکچری 128 میلیون تومانی را میبینید و میشنوید.
https://www.tabnak.ir/005bIL
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
ویدیو
حجاب لاکچری
چادر مشکی
ویدیوهای مرتبط
تصاویر چادرهای لاکچری 128 میلیون تومانی
ماجرای چادر لاکچری 128 میلیون تومانی را میبینید و میشنوید.
تصاویر کفش نیم میلیاردی در ایران!
کفشهای اورجینال لویی ویتون با قیمت نیم میلیارد تومان در ایران عرضه...
گرانترین انگشتر جهان با الماسی نادر
روسیه از گرانترین انگشتر جهان با الماسی نادر در نمایشگاه جواهرات ساعت...
تصاویر زن دهه هفتادی با 13 فرزند!
مجتبی سرایداری و همسرش زوج کرمانی هستند که تولد سیزدهمین فرزند خود را...
راهکار یک روحانی به زنان برای جلوگیری از طلاق
حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی کارشناس روحانی برنامه سمت خدا به ارائه...
چالش زوج ایرانی با ده فرزند!
یک زوج با 10 فرزند در اینستاگرام ویدئویی از چالش خانوادگی خود منتشر...
مهد کودک بزرگسال در تهران!
در اتفاقی غیرمنتظره در تهران مهد بزرگسال راه اندازی شده تا گروهی تجربه...
تصاویر خانوادهای با 28 بچه و شناسنامهای که جا ندارد!
پدر یک خانواده در جیرفت با 16 دختر و 12 پسر، دیگر شناسنامهاش جایی برای...
تصاویر جهیزیه متفاوت دختر قمی که سوژه شد
در روزهای اخیر، ویدیویی از جهیزیه چشمگیر یک دختر قمی در فضای مجازی...
تصاویر تولد نهمین فرزند خانواده دهه شصتی
مادر 36 ساله ساکن تهران، با تولد نهمین فرزند خود، خانوادهاش را...
عجیبترین فروشگاه بزرگ لویی ویتون در چین
چند روز قبل، یک فروشگاه بزرگ لویی ویتون به شکل یک کشتی کروز در شانگهای...
پدر یزدی در 80 سالگی، صاحب فرزند شد
پدربزرگ یزدی که در 80 سالگی، صاحب هشتمین فرزند شد. دانیال فرزند این...
علاقه شدید دختران روس به پسران ایرانی؛ علتش؟
یکی از ایرانیهای مقیم روسیه با انتشار ویدیویی از علاقه و توجه زیاد...
فیلم وایرال شده از یک عروسی مذهبی
فیلمی که از یک عروسی مذهبی با شمایلی متفاوت وایرال شده را در تابناک...
آداب خوردن قهوه عربی در جمع اعراب
در این ویدیو با خوردن قهوه عربی در جمع اعراب و آداب و اصطلاحات جالبش...
مستند شماره سپتامبر
مستند «شماره سپتامبر» به کارگردانی آر جی کاتلر، محصول سال ۲۰۰۹ است. این...
ساعتهای گرانقیمت ستارههای فوتبال در مراسم فیفا
ساعتهای گرانقیمت و لوکس لیونل مسی، کیلیان امباپه، ویرجیل فن دایک، اشرف...
چرا مردان ایتالیایی تا این حد خوشپوشاند؟
مردان ایتالیایی همیشه بهعنوان نماد شیکپوشی شناخته میشوند، اما این...
چرا ریش بعضی مردان پرپشتتر است و چطور میتوان ریش پرپشت داشت؟
ریش پرپشت و مردانه، آرزوی بسیاری از آقایان است، اما واقعیت این است که...
چرا عطر خوشبوی شما ماندگار نیست؟
اگر با وجود استفاده از عطرهای معروفی مثل ساواژ یا اولترا مال، باز هم...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق