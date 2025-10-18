هنوز دلیل اصلی عارضه مغزی صابر مشخص نیست و تیم پزشکی در تلاش برای کنترل وضعیت اوست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه ماجرای شوک‌آور مربوط به بستری شدن صابر کاظمی و به کما رفتن این ملی‌پوش سابق والیبال ایران و بازیکن تیم الریان قطر، منابع فعال در قطر اعلام کردند که پلیس این کشور بررسی همه‌جانبه‌ای را درباره علت وقوع این حادثه آغاز کرده است.

در ساعات اولیه پس از بستری شدن کاظمی، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره برق‌گرفتگی یا آسیب ناشی از شیرجه در استخر مطرح شد، اما بر اساس اطلاعات کسب‌شده از سوی خبرنگاران تابناک، این فرضیه‌ها تا این لحظه تأیید نشده و پلیس در حال بررسی دقیق‌تر شرایط وقوع حادثه است. طبق گفته منابع محلی، حادثه در استخر یکی از هتل‌های دوحه رخ داده و در آن زمان یکی از دوستان نزدیک صابر، با نام اختصاری «ع. ح»، نیز در محل حضور داشته است.

خبرنگار تابناک از صبح امروز دو بار تلاش کرد با دوست و همراه کاظمی در این حادثه ارتباط برقرار کند، اما این ورزشکار ساکن دوحه تلفن را قطع کرد و از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرد.

به گفته نزدیکان این بازیکن، هنوز دلیل اصلی عارضه مغزی صابر مشخص نیست و تیم پزشکی در تلاش برای کنترل وضعیت اوست. گفته می‌شود بررسی‌های پلیس قطر با هدف روشن شدن علت دقیق این اتفاق ادامه دارد.

صابر کاظمی پس از سال‌ها حضور موفق در تیم جوانان ایران و تیم ملی بزرگسالان، در پی حواشی و محرومیت‌هایی که از سوی فدراسیون والیبال ایران برایش در نظر گرفته شد، تصمیم به ادامه فعالیت حرفه‌ای خود در قطر گرفت. سال گذشته میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، شخصاً پیگیر حکم محرومیت دو‌ساله صابر کاظمی از تمامی فعالیت‌های مرتبط با والیبال به دلیل نیامدن او به تیم ملی بود؛ حکمی که در مرحله تجدیدنظر به جریمه دو میلیارد تومانی کاهش یافت. با این حال، همین ماجرا یکی از دلایل پیوستن او به تیم الریان قطر عنوان می‌شود.

روابط عمومی فدراسیون والیبال اعلام کرده که تقوی، رئیس فدراسیون ایران، دیشب با کواری، رئیس فدراسیون قطر، درباره وضعیت جسمانی کاظمی گفت‌وگوی تلفنی داشته است؛ در حالی که تقوی سال قبل خود پیگیر محرومیت کاظمی از والیبال بود.

اکنون جامعه والیبال ایران با نگرانی فراوان چشم‌انتظار خبر‌های امیدوارکننده از وضعیت سلامتی صابر کاظمی است، در حالی که تحقیقات رسمی درباره چگونگی وقوع این حادثه همچنان ادامه دارد.