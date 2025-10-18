En
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود

جامعه والیبال ایران با نگرانی فراوان چشم‌انتظار خبر‌های امیدوارکننده از وضعیت سلامتی صابر کاظمی است و پلیس قطر درباره چگونگی وقوع این حادثه در حال تحقیق است.
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه تأیید نمی‌شود

هنوز دلیل اصلی عارضه مغزی صابر مشخص نیست و تیم پزشکی در تلاش برای کنترل وضعیت اوست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه ماجرای شوک‌آور مربوط به بستری شدن صابر کاظمی و به کما رفتن این ملی‌پوش سابق والیبال ایران و بازیکن تیم الریان قطر، منابع فعال در قطر اعلام کردند که پلیس این کشور بررسی همه‌جانبه‌ای را درباره علت وقوع این حادثه آغاز کرده است.

در ساعات اولیه پس از بستری شدن کاظمی، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره برق‌گرفتگی یا آسیب ناشی از شیرجه در استخر مطرح شد، اما بر اساس اطلاعات کسب‌شده از سوی خبرنگاران تابناک، این فرضیه‌ها تا این لحظه تأیید نشده و پلیس در حال بررسی دقیق‌تر شرایط وقوع حادثه است. طبق گفته منابع محلی، حادثه در استخر یکی از هتل‌های دوحه رخ داده و در آن زمان یکی از دوستان نزدیک صابر، با نام اختصاری «ع. ح»، نیز در محل حضور داشته است.

خبرنگار تابناک از صبح امروز دو بار تلاش کرد با دوست و همراه کاظمی در این حادثه ارتباط برقرار کند، اما این ورزشکار ساکن دوحه تلفن را قطع کرد و از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرد.

به گفته نزدیکان این بازیکن، هنوز دلیل اصلی عارضه مغزی صابر مشخص نیست و تیم پزشکی در تلاش برای کنترل وضعیت اوست. گفته می‌شود بررسی‌های پلیس قطر با هدف روشن شدن علت دقیق این اتفاق ادامه دارد.

صابر کاظمی پس از سال‌ها حضور موفق در تیم جوانان ایران و تیم ملی بزرگسالان، در پی حواشی و محرومیت‌هایی که از سوی فدراسیون والیبال ایران برایش در نظر گرفته شد، تصمیم به ادامه فعالیت حرفه‌ای خود در قطر گرفت. سال گذشته میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، شخصاً پیگیر حکم محرومیت دو‌ساله صابر کاظمی از تمامی فعالیت‌های مرتبط با والیبال به دلیل نیامدن او به تیم ملی بود؛ حکمی که در مرحله تجدیدنظر به جریمه دو میلیارد تومانی کاهش یافت. با این حال، همین ماجرا یکی از دلایل پیوستن او به تیم الریان قطر عنوان می‌شود.

روابط عمومی فدراسیون والیبال اعلام کرده که تقوی، رئیس فدراسیون ایران، دیشب با کواری، رئیس فدراسیون قطر، درباره وضعیت جسمانی کاظمی گفت‌وگوی تلفنی داشته است؛ در حالی که تقوی سال قبل خود پیگیر محرومیت کاظمی از والیبال بود.

اکنون جامعه والیبال ایران با نگرانی فراوان چشم‌انتظار خبر‌های امیدوارکننده از وضعیت سلامتی صابر کاظمی است، در حالی که تحقیقات رسمی درباره چگونگی وقوع این حادثه همچنان ادامه دارد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
به امید شفای هر چه زودتر این قهرمان عزیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
یعنی چی این جمله؟؟ " تقوی، رئیس فدراسیون ایران، دیشب با کواری، رئیس فدراسیون قطر، درباره وضعیت جسمانی کاظمی گفت‌وگوی تلفنی داشته است؛ در حالی که تقوی سال قبل خود پیگیر محرومیت کاظمی از والیبال بود."
چرا مدام سعی در تخریب افراد مختلف دارید؟ تقوی سال قبل از کجا میدونسته که امسال برای کاظمی این اتفاق میفته؟ حالا چون سال قبل بدلیل تخلف پیگیر محرومیتش بوده و وظیفۀ خودشو بعنوان رئیس فدراسیون انجام داده الان نباید پیگیر سلامتیش باشه؟ این چه استدلالیه که برای تخریب این بنده خدا میارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
اقای تابناک مگر کشور ایران در قطر سفارت و سفیر ندارد ،؟
مگر یکی از وظائف اصلی سفارت هر کشوری در کشو دیگر حمایت و اقدام برای حفظ حقوق شهروندان کشورش نیست ؟
تابناک چرا مستقیم به ورارت تومور خارجه مراجعه نمی کنید که اگر آنها فراموش کرده اند شما به آنها یادآوری کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
جامعه والیبال بیخود نگران است ظاهرا ادای نگرانی را درمی آورد .ذچرا فدراسیون و وزارت ورزش و‌خودتان
بطور مستقیم از طریق ارتباط با فدراسیون ‌والیبال قطر و آسیا و ورارتخارجهپیگیریرنمی کنیدت
ناله کردن آنهم از دور نتیجه ندارد ارگان مربوطه باید سریعا قبل از اینکه فرصت از دست برودباید اقدام انی بکنند
شهرام
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
رئیس فدراسیون والیبال باعث این حادثه است که نخواست این مشکل رو مدیریت کنه و چکشی دوسال صابر رو محروم کرد و باعث شد اون بره قطر
وگرنه رئیس فدراسیون اگر آدم باشرفی بود پدرانه به موضوع نگاه میکرد و رفتار باعث این مصیبت نمیشد
