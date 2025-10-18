عکس: چشمها و لحظهها؛ سکوتی که سخن میگوید
در دنیای امروز عکاسی، تکنولوژی مرزها را برداشته و هر کسی را قادر ساخته است تا با خلاقیت و دقت، لحظات را ثبت کند. محمد نظری، عکاس ایرانی، نمونهای برجسته از این جریان است که با فقط یک گوشی موبایل آثار فاینآرت شگفتانگیزی خلق میکند. کاری که او انجام میدهد نشان میدهد برای خلق هنر، ابزار مهم نیست، بلکه دید و خلاقیت عکاس است که تصویر میسازد. عکسهای نظری، پنجرهای به جهان زیبایی و خیالاند؛ از سکوت بیابانهای آرام گرفته تا انرژی کوهستانها، هر قاب او مخاطب را دعوت میکند تا لحظهای توقف کرده و زیبایی پیرامونش را لمس کند.
هنر عکاسی عکاسی موبایلی هنر مفهومی
