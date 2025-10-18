دور اول جنگ با ایران چیزی را حل نکرد، جنگ بعدی در راه است

کارشناسان عرب در یک میزگرد در یکی با برشمردن برخی تحرکات سیاسی و امنیتی گفتند: «نتانیاهو و جریان راستگرای فاشیست حاکم بر اسرائیل به دنبال جنگ‌های بی‌پایان است... دور اول جنگ هیچ چیزی را حل نکرد. برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. نظام ایران همچنان وجود دارد و حتی برای دور بعدی جنگ در حال کسب آمادگی و تجهیز سلاح است... نتانیاهو می‌گوید اسرائیل باید ارباب منطقه باشد و چین چیز با وجود چند قدرت واقعی یعنی ایران و ترکیه امکان پذیر نیست. قطعا دور بعدی جنگ در راه است...» تحلیل کامل این کارشناسان را با زیرنویس فارسی می‌بینید.