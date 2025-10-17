لحظه تلاش برای بریدن گلوی یک روحانی با چاقو

در پی حمله خونین در محدوده امامزاده یحیی تهران، روحانی متولی این مکان مذهبی با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد. ساعت 15 روز چهارشنبه، بیست‌وسوم مهرماه، مأموران کلانتری پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 در محل حاضر شدند و دریافتند روحانی و متولی امام زاده یحیی هدف ضربه چاقو از ناحیه گردن قرار گرفته است. این روحانی که هنوز نفس می کشید، بلافاصله توسط نیروهای اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان منطقه منتقل شد. هم‌زمان با انتقال او، تیم‌های تخصصی پلیس با انجام اقدامات فنی و بررسی‌های مخابراتی، موفق شدند هویت و مخفیگاه ضارب را شناسایی کنند. متعاقب هماهنگی‌های قضایی، تیم جنایی اداره دهم پلیس آگاهی تهران در یک عملیات منسجم پلیسی، متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. مجروح همچنان در وضعیت وخیمی در بیمارستان بستری است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. لحظات این سوءقصد را می‌بینید.