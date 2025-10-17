عکس: جستجوی اجساد گروگانها درغزه
حماس اعلام کرده است که متعهد به بازگرداندن بقایای تمام گروگانهایی است که هنوز زیر آوار غزه مفقود شدهاند.یک مقام ترکیه ای گفته است که متخصصانی که برای کمک به یافتن اجساد اعزام شدهاند، منتظر مجوز رژیم صهیونیستی برای ورود به غزه هستند.
