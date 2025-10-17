En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۴۸۵۲
بازدید: ۱۱۹۹

عکس: جستجوی اجساد گروگان‌ها درغزه

حماس اعلام کرده است که متعهد به بازگرداندن بقایای تمام گروگان‌هایی است که هنوز زیر آوار غزه مفقود شده‌اند.یک مقام ترکیه ای گفته است که متخصصانی که برای کمک به یافتن اجساد اعزام شده‌اند، منتظر مجوز رژیم صهیونیستی برای ورود به غزه هستند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تک عکس گروگان‌های رژیم صهیونیستی حماس‌ غزه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.