عکس: مراسم شصت سالگی تماشاخانه سنگلج

مراسم شصتمین سالگرد تاسیس تماشاخانه سنگلج، پنجشنبه ۲۴ مهر با خاطره بازی و آوازخوانی علی نصیریان و حضور هنرمندانی همچون سعید امیرسلیمانی، اکبر رحمتی، اکبر زنجانپور، فرهاد آییش، مائده طهماسبی طهماسبی، آتش تقی پور، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، عبدالرضا اکبری، کوروش سلیمانی و ... در این تماشاخانه قدیمی برگزار شد.

