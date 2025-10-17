عکس: مراسم شصت سالگی تماشاخانه سنگلج

مراسم شصتمین سالگرد تاسیس تماشاخانه سنگلج، پنجشنبه ۲۴ مهر با خاطره بازی و آوازخوانی علی نصیریان و حضور هنرمندانی همچون سعید امیرسلیمانی، اکبر رحمتی، اکبر زنجانپور، فرهاد آییش، مائده طهماسبی طهماسبی، آتش تقی پور، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، عبدالرضا اکبری، کوروش سلیمانی و ... در این تماشاخانه قدیمی برگزار شد.