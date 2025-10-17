عکس: تشییع پیکر سردار «علیرضا افشار»

مراسم تشییع پیکر سردار «علیرضا افشار» صبح جمعه (۲۵ مهر ۱۴۰۴) با حضور سردار «اسماعیل قاآنی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و سردار«محسن رضایی» فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، جمعی از مسئولان و مردم از مسجد امیرالمومنین(ع) تا مقبره شهدا در شهرک شهید محلاتی تهران تشییع شد. سردار «علیرضا افشار» رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس صبح پنجشنبه (۲۴ مهرماه ۱۴۰۴) بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.