عکس: میراث زنده و رنگارنگ هاوانا
خیابانهای هاوانا گالری متحرکی از اتومبیلهای رنگی کلاسیک قبل از سال ۱۹۵۹ است و این صحنه، نمادی منحصر به فرد از تاریخ معاصر کوبا به شمار میرود.بازدید از هاوانا بدون دیدن صف طولانی این “ماشینهای کلاسیک زنده” که در تضاد با معماری فرسوده و رنگارنگ شهر قرار دارند، کامل نخواهد بود. این صحنه نه تنها یادآور یک دوران گذشته است، بلکه نمادی از انعطافپذیری و اراده مردم کوبا برای بقا در شرایط سخت است.این خودروها که به زبان محلی “ال کارو” (El Carro) نامیده میشوند، نمایشی زنده از چگونگی پیوند تاریخ، سیاست و زندگی روزمره در کوبا هستند.
