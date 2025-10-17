سردار حسین علایی نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: «فرماندهان فکر نمیکردند اسرائیل به خانههایشان حمله کند، تصورشان این بود که جنگ اگر بشود، اسرائیل به تأسیسات هستهای حمله میکند نه اینکه بیاید فرماندهان ردهیک را بزند، آن هم در خانههایشان. من خودم به سردار رشید و سردار باقری در فروردین ۱۴۰۳ گفتم که به نظر من اسرائیل تصمیم گرفته همه فرماندهان را بزند. سردار رشید -خدا رحمتش کند- خیلی انسان فهمیده و مسلط و با دانشی بود. گفت ما اگر بدانیم میخواهد این کار را بکند، جابجا میشویم و به جاهایی میرویم که نشود. گفتم سردار رشید مشکل این است که او میزند بعد ما میفهمیم! ما قبلش نمیتوانیم حدس بزنیم چه اتفاقی میافتد؛ او این کار را میکند.» روایت علایی را میبینید و میشنوید.