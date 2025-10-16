En
کد خبر:۱۳۳۴۷۳۵
785 بازدید
نبض خبر

تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان

تریتا پارسی نایب رئیس اجرایی مؤسسه کوئینسی با تاکید بر اینکه تاکتیک ایران در جنگ بعدی با اسرائیل متفاوت خواهد بود تاکید کرد: «احتمالاً به این نتیجه رسیده‌اند که باید خیلی سریع خسارات سنگین به اسرائیل وارد کنند تا هرگونه تصوری را از بین ببرند مبنی بر اینکه ایران می‌تواند به سوریه بعدی یا لبنان بعدی تبدیل شود... به همین دلیل حدس می‌زنم و نگرانم که جنگ بعدی از همان ابتدا بسیار شدیدتر و پرتلفات‌تر باشد... بنابراین اگر حمله بزرگی به ایران شود، در آن صورت ایرانی‌ها احتمالاً از هر آنچه در اختیار دارند استفاده می‌کنند و دیگر چیزی برای روز بعد نخواهند گذاشت!...» تحلیل کامل این تحلیل گر ایران - سوئدی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
