En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
تعداد بازدید : 555
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۴۷۳۳
کد خبر:۱۳۳۴۷۳۳
2202 بازدید
نبض خبر

گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت

الجزیره در گزارشی نرخ فرار موشک‌های ایران از پدافند هوایی چند لایه اسرائیل و آمریکا در طول جنگ دوازده روزه را متکی بر منابع غربی بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش در نیمه نخست این جنگ 8 درصد موشک‌های ایران از پدافند هوایی اسرائیل و متحدانش عبور کرده اما این نسبت در نیمه دوم جنگ به بیش از 16 درصد رسیده است. گزارشگر الجزیره عامل افزایش اصابت موشک‌های ایران را تغییر تاکتیک ایران با کشف نقاط ضعف پدافند اسرائیل می‌خواند و می‌گوید ایرانی‌ها از طریق تاکتیک‌هایی چون هدف گرفتن نقاط پراکنده و تغییر الگوهای شلیک موفق به نفوذ شدند. برای نمونه به جای شلیک انبوه در شب به شلیک کمتر در روز روی آوردند و بسیاری از این موشک‌ها به اهداف خود رسیدند. این مسئله در حمله 22 ژوئن 2025 به وضوح دیده می‌شد که ایران 27 موشک شلیک کرد و ده تیر موشک اصابت کرد. گزارش الجزیره در ادامه نقاط حساس مورد هدف قرار گرفته از جمله پنج پایگاه نظامی را به نقل از منابع غربی لیست می‌کند. در ادامه این گزارش الجزیره می‌گوید هزینه هر شب مقابله با حمله موشکی ایران به اسرائیل به طور متوسط حدود 285 میلیون دلار بوده اما مسئله اصلی هزینه نبوده، بلکه ذخایر موشک‌های رهگیر بوده است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل ویدیو حمله اسرائیل به ایران جنگ دوازده روزه حمله موشکی ایران به اسرائیل پاسخ موشکی ایران به اسرائیل
اخبار مرتبط
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
ایران بعد از جنگ دوازده روزه چند لانچر موشک دارد؟
کارشناس روس: بگذارید اسرائیلی‌ها یک بار دیگر موشک‌های ایران را امتحان کنند!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
ایران در جنگ پیش رو از این موشک با 14 ماخ سرعت استفاده می‌کند
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
این مانع میلیارد دلاری حمله دوباره اسرائیل به ایران!
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
لاریجانی: آمریکا شرط گذاشت که برد موشک‌های ایران به کمتر از 500 کیلومتر برسد!
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
این پاشنه آشیل حمله دوباره آمریکا به ایران شده
مناظره شدید ایرانی‌ها و اعراب: شرم بر شما، موشک‌های ما را هدف قرار دادید!
مرشد ترامپ: جنگ جهانی سوم با حضور ایران شروع شده! + زیرنویس
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
اعلام تاکتیک جدید موشکی ایران؛ ترکیب سجیل و فتاح
برنامه روزانه یک اسرائیلی در زمان حملات موشکی ایران را ببینید
فقط این موشک‌های ایران قادر به آسیب جدی به اسرائیل هستند
تصاویر از طبقه بندی خارج شده از جنگ ایران و اسرائیل
ایران موشک‌های 20 سال قبلش را استفاده کرد!
روایت کارشناس ترک از وضعیت اسرائیل پس از حملات ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
کارشناس اسرائیلی: وقتی اسرائیل دور دوم حمله را آغاز کند، ایران این اهداف را خواهد زد
تصاویر حمله ایران به مهم‌ترین مرکز علمی نظامی رژیم اسرائیل
ساده انگار نباشیم، دست ما باید روی ماشه باشد
ادب کردن سخنگوی پیشین ارتش اسرائیل توسط یک ایرانی - آمریکایی
روایت سردار سلیمانی از سه مرحله نقشه آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران
تصاویر پرواز موشک‌های ایران از زاویه یک کلاب در لبنان
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
روایت کارشناس وزارت دفاع آمریکا از رویارویی ایران و اسرائیل
اهداف استراتژیک اسرائیل که ایران هدف قرار داد
روایت کارشناس کانادایی از حمله ایران به اسرائیل
تصاویر تازه از لحظه پرتاب و اصابت موشک‌های ایران زیر حمله جنگنده‌های اسرائیل
رزمندگان در جنگ 12 روزه می‌دانستند 95 درصد به شهادت می‌رسیدند اما...
تلویزیون هند: ایران این‌گونه از طعمه به شکارچی تبدیل شد!
تلویزیون هند: این کلاهک‌های ایران بازی را عوض کرد
گزارش رسانه هندی از حمله بیست ژوئن ایران به اسرائیل که سانسور شد!
تصاویر شبکه 12 اسرائیل از قدرت تخریب موشک‌های ایران
گزارش تلویزیون سعودی از پنج هدف مهم که ایران در اسرائیل زد
قالیباف: بیش از 500 صهیونیست در حملات ایران به هلاکت رسیدند
مکانیزم موشک ایران که در حمله به اسرائیل استفاده شد
روایت خبرنگار بریتانیایی از حمله موشکی ایران به اسرائیل
جزئیات تازه از حملات موشکی ایران به اسرائیل
تصاویر شهر موشکی که مورد حمله اسرائیل قرار گرفت
موشک ایران که چشم تلویزیون هند را گرفت
گزارش الجزیره از دو تاکتیک رسانه‌ای اسرائیل علیه ایران
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
پیام معنادار ایران به تل آویو درباره ادامه جنگ
شبکه انگلیسی: ایران با این تاکتیک‌ها به اسرائیل حمله کرد!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟