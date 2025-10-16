گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت

الجزیره در گزارشی نرخ فرار موشک‌های ایران از پدافند هوایی چند لایه اسرائیل و آمریکا در طول جنگ دوازده روزه را متکی بر منابع غربی بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش در نیمه نخست این جنگ 8 درصد موشک‌های ایران از پدافند هوایی اسرائیل و متحدانش عبور کرده اما این نسبت در نیمه دوم جنگ به بیش از 16 درصد رسیده است. گزارشگر الجزیره عامل افزایش اصابت موشک‌های ایران را تغییر تاکتیک ایران با کشف نقاط ضعف پدافند اسرائیل می‌خواند و می‌گوید ایرانی‌ها از طریق تاکتیک‌هایی چون هدف گرفتن نقاط پراکنده و تغییر الگوهای شلیک موفق به نفوذ شدند. برای نمونه به جای شلیک انبوه در شب به شلیک کمتر در روز روی آوردند و بسیاری از این موشک‌ها به اهداف خود رسیدند. این مسئله در حمله 22 ژوئن 2025 به وضوح دیده می‌شد که ایران 27 موشک شلیک کرد و ده تیر موشک اصابت کرد. گزارش الجزیره در ادامه نقاط حساس مورد هدف قرار گرفته از جمله پنج پایگاه نظامی را به نقل از منابع غربی لیست می‌کند. در ادامه این گزارش الجزیره می‌گوید هزینه هر شب مقابله با حمله موشکی ایران به اسرائیل به طور متوسط حدود 285 میلیون دلار بوده اما مسئله اصلی هزینه نبوده، بلکه ذخایر موشک‌های رهگیر بوده است.