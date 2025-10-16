مناظرهای میان کارشناسان ایرانی و عرب درباره اینکه ایران نقش کلیدی را در پایان جنگ داشته یا عربها در گرفت که کارشناس ایرانی پاسخهای قابل تاملی به طرف عرب دارد. کارشناس ایرانی در مقابل ادعاهای کارشناس عرب گفت: «همه میدیدند موشکهای ایران (در جنگ دوازده روزه) برای دفاع از اسرائیل در سرزمینهای عربی ساقط میشدند و وقتی موشکهای ایران از فراز اردن، مصر و عربستان میگذشت، میدیدیم که آنها هدف قرار میگرفتند؛ به نفع چه کسی؟! مردم غزه؟ اما وقتی اسرائیل به (آسمان) سرزمین شما برای حمله به ایران تجاوز کرد، نه عربستان، نه عراق، نه اردن و نه دیگر دولتها کاری نکردند... این شرم و ننگ برای شما نوشته شده» ابتدا ادعاهای کارشناس عرب و سپس پاسخ کارشناس ایرانی را در این مناظره دیدنی را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.