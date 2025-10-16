به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در مصر، عصر امروز (پنجشنبه) با برگزاری رقابت دسته ۱۰۷ کیلوگرم مردان پیگیری شد.

در جریان این رقابت، علی‌اکبر غریب شاهی دارنده مدال طلای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس خوش درخشید و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

غریب شاهی ابتدا وزنه ۲۵۲ کیلوگرمی را مهار کرد و در تلاش دوم با مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرمی، رکورد جهان را نیز شکست.

او در تلاش سوم زیر وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی موفق نبود و در نهایت با رکورد ۲۵۵ کیلوگرم و ۱۲ کیلوگرم اختلاف نسبت به نفر دوم، به مقام قهرمانی دست یافت.

این سومین طلای غریب شاهی در ادوار مختلف مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان محسوب می‌شود.