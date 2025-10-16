به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ کوین فدرلاین همسر سابق بریتنی اسپیرز خواننده مشهور آمریکایی خاطرات خود را در مورد ازدواجشان در کتابی با نام« تو تصور می کردی که می دانی» به زودی به بازار خواهد فرستاد. اما مطالبی از این کتاب به رسانه ها درز پیدا کرده است و بریتنی اسپیرز این کتاب را « بسیار دردناک و زجرآور» خوانده است.

به نقل از گاردین، فدرلاین در این کتاب جزئیات ازدواج ۲ ساله اش با اسپیرز و طلاقشان در سال ۲۰۰۷ را به روی کاغذ آورده است.

در این کتاب هم چنین به مشاجرات و دعواهای حقوقی این زوج بعد از جدایی در مورد حق حضانت پسرانشان شان پرستون و جیدن جیمز پرداخته است.

فدرلاین در جایی از این کتاب نوشته است:« من با چشم های خودم می دیدم که بریتنی کوکائین مصرف می کرد در حالی که بچه هایمان شیرخواره بودند. اما تکان دهنده ترین رفتار او که من از پسرانمان شنیدم این بود که گاهی پسرانمان در میانه های شب از خواب بیدار می شدند و به یکباره می دیدند که مادرشان یعنی بریتنی چاقو به دست جلوی تخت خواب آن ها ایستاده و از آن ها می پرسد:« شما ها بیدارید؟» و بعد بدون هیچ توضیحی اتاق را ترک می کرد.»

اما بریتنی اسپیرز این ادعاها را نوعی دستکاری حقیقت برای مقصر جلوه دادن خود توسط همسر سابقش و فرار از واقعیت و مسئولیت دانسته است. او اضافه کرده است:« من همیشه دوست داشته ام با پسرانم زندگی کنم. اما متاسفانه در سال های بعد از طلاق به ندرت آن ها را دیده ام.»