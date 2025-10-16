عکس: زندگی در مسیر باد و آفتاب؛ روایت کوچ‌نشینی در خراسان شمالی

در دل دشت‌ها و کوه‌های خراسان شمالی، عشایر هنوز با آهنگ طبیعت زندگی می‌کنند؛ میان چادرهای سیاه، گله‌های دام و راه‌های بی‌پایان کوچ، داستانی از همزیستی انسان و طبیعت شکل گرفته است. این مستند تصویری، روایتی از پایداری و اصالت مردمانی است که هنوز با ریتم دیرین کوچ، روزگار می‌گذرانند.