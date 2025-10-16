En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۴۶۵۳
بازدید: ۳۱۵

عکس: زندگی در مسیر باد و آفتاب؛ روایت کوچ‌نشینی در خراسان شمالی

در دل دشت‌ها و کوه‌های خراسان شمالی، عشایر هنوز با آهنگ طبیعت زندگی می‌کنند؛ میان چادرهای سیاه، گله‌های دام و راه‌های بی‌پایان کوچ، داستانی از همزیستی انسان و طبیعت شکل گرفته است. این مستند تصویری، روایتی از پایداری و اصالت مردمانی است که هنوز با ریتم دیرین کوچ، روزگار می‌گذرانند.

عشایر عشایر خراسان شمالی کوچ نشین‌ها عکس مستند خراسان شمالی ایران من
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
