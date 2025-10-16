En
کد خبر: ۱۳۳۴۶۴۷
بازدید: ۳۷۳

عکس: سید عباس عراقچی در نوزدهمین نشست میان دوره ای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد. نوزدهمین نشست میان دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه به ریاست وزیر امور خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیات‌های عالیرتبه از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

سید عباس عراقچی جنبش عدم تعهد کامپالا اوگاندا عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
