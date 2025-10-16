En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۴۶۲۶
بازدید: ۵۴۶
نظرات: ۲

عکس: ارکستر ساز‌های ایرانی «شاهو»

ارکستر ساز‌های ایرانی «شاهو» به آهنگسازی و رهبری «حامد صقیری»، شامگاه چهارشنبه (۲۳ مهر ۱۴۰۴) تازه‌ترین آلبوم خود با عنوان «رقصی چنین میانه میدانم آرزوست» را در قالب کنسرتی در تالار وحدت برگزار کردند. این آلبوم ادای دینی است به دلاوری‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش ایران که در هشت سال دفاع مقدس با شجاعت و فداکاری برای سربلندی و پایداری وطن جنگیدند و نام ایران را جاودانه کردند. «حامد صقیری» در این آلبوم روایتی صمیمی و واقعی از زندگی خود به عنوان فرزند شهید خلبان و پدرانی را ارائه می‌دهد که با وجود دشواری‌ها و ناملایمات، دلیرانه برای دفاع از میهن ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند. بخشی از این اثر نیز به زندگی همسران این قهرمانان اختصاص دارد؛ مادرانی که سال‌ها با شکیبایی، بار سنگین انتظار، دلتنگی و سختی‌های روزگار را به دوش کشیدند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
کنسرت شاهو ارکستر موسیقی عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۲
زنده باد. خیلی کار پسندیده ایی هست.
پاسخ
0
0
ش
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴
جانم فدای وطن و ارتش مردمیششششششششششششش
پاسخ
0
0