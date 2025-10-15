En
کد خبر:۱۳۳۴۵۸۸
نبض خبر

ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس

سرلشکر عبدالکریم خلف سخنگوی پیشین فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره راهبرد ایران برای مقابله و پاسخ به حمله اسرائیل در شرایط کنونی گفت: «الان سپاه و ارتش ایران برخی مناطق را برای پرتاب فوری طراحی کرده‌اند. پرتاب فوری یعنی موشک‌ها اهداف را انتخاب کرده‌اند و بانک اهداف در مناطق وسیعی توزیع شده و این موشک‌ها روی سکوهای ثابت به سمت این اهداف نشانه گیری شده‌اند.» این نظامی ارشد درباره اهداف گفت: «اگر ضربه‌ای (از سوی اسرائیل) رخ داد، ضربه اول (ایران) بسیار قوی و بزرگ خواهد بود و در درجه اول فرودگاه‌های نظامی اسرائیل و همچنین مراکز نظامی را هدف قرار خواهد داد و این می‌تواند در یافتن موشک‌های ایران چالش برانگیز شود.» روایت کامل این نظامی ارشد عرب را با زیرنویس فارسی می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر عبدالکریم خلف موشک های ایران جنگ ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران حمله موشکی ایران به اسرائیل پاسخ نظامی ایران به اسرائیل بازدارندگی موشکی ویدیو
