روایت یک دانشمند هسته‌ای از لحظات اولیه حمله اسرائیل

ما توان و امکان ساخت بمب اتم را داریم، قصدش را نداریم

سید محمودرضا آقامیری در گفتگویی چنین روایت کرد: چند روز قبل از جنگ به ما گفته بودند که احتمال ربایش شما وجود دارد. شب جنگ با صدای پدافند از خواب بیدار شدم. تیم حفاظت، موبایل را از ما گرفت و به جای امن رفتیم. من تا چند هفته نمی‌دانستم کجا هستیم.
ما توان و امکان ساخت بمب اتم را داریم، قصدش را نداریم

سید محمود آقامیری، دانشمند هسته‌ای در گفتگویی ناگفته‌هایی از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران روایت کرده است.

بخش‌های مهمر این گفتگو در ادامه می‌آید:

چند روز قبل از جنگ به ما گفته بودند که احتمال ربایش شما وجود دارد

شب جنگ با صدای پدافند از خواب بیدار شدم. بعد از نماز صبح  منزل را ترک کردیم. تیم حفاظت، تلفن‌ها را از ما گرفتند و به جای امن رفتیم.

موج انفجار شهید عباسی را انداخته بود زیر یک ماشین و همه فکر می‌کردند که فقط همسرش زحمی شده است.

چند هفته خانواده‌‌ام نمی‌دانستند که کجا هستم

حتی خودم هم نمی‌دانستم که کجا هستم. البته با دعوا سعی می‌کردم یک ساعت هم شده به دانشگاه بروم.

در همان ساعات اول جنگ یکی از دوستان دلم را خالی کرد که کار کشور تمام است و نفرات بعدی ترور شماها هستید و کارتان تمام است

اما یک مدیریت و دوراندیشی اعمال شد که ورق به نفع کشور برگشت.

روز دوم یا سوم جنگ تمام اساتید دانشگاه شهید بهشتی را جمع کردم گفتم که اگر اینجا بمانید ممکن است شهید شوید

با وجود اینکه گفتم که بروید و نمانید اما همۀ اساتید ماندند.

رژیم صهیونیستی برای زدن شهید منصور عسکری یک ساختمان را تخریب کرد و ۷۰ نفر را به شهادت رساند

تمام دانشمندانی که به شهادت رسیدند هر کدام یک وزنۀ مهمی بودند.

یکی از روسای سابق دانشگاه [شهید بهشتی] به شهید مینوچهر می‌گفت بسیجی قلابی!

شهید مینوچهر در مجلس در مقابل نمایندگانی که معتقد بودند که باید بمب بسازیم ایستاد.

شهید احمدرضا ذوالفقاری در انگلیس جزو بهترین‌های دانشگاه بود و با اینکه پیشنهاد تدریس در دانشگاه لندن را داشت، یک روز هم بعد از تحصیل آن‌جا نماند

شهید فقهی علم شهید شهریاری را داشت و خودش را هم با علم روز به‌روز کرده بود

شهید طهرانچی در حوزۀ الکترومغناطیس کشور صاحب حرف بود.

 ما توان و امکان ساخت بمب اتم را داریم اما قصدش را نداریم

اگر روزی قرار باشد بمب اتم بسازیم می‌توانیم آن را به بهترین وجه انجام دهیم.

در فکر همۀ دانشمندان ما ساخت بمب اتمی بوده اما فتوای رهبر انقلاب جلوی آن را گرفته است.

تمام تلاش ما این بود که به مردم بگوییم اتم فقط بمب نیست؛ رادیودارو، راآکتور، انرژی، چاه‌پیمایی و... هم هست.

بمب اتم بازدارنده نیست، توان ساخت آن بازدارنده است

اگر زیر میز بزنند و ما را تهدید [هسته‌ای] کنند ما هم می‌توانیم زیر میز بزنیم.

 هیچ‌گاه نخواستیم نظر رهبر انقلاب را در مورد فتوای حرام‌بودن ساخت بمب اتم تغییر دهیم

هر موقع ایشان تشخیص دهند خودشان آن را تغییر می‌دهند و فکر می‌کنم هیچ موقع این فتوا تغییر نخواهد کرد.

دشمن می‌گوید فردو را نابود کرده اما اگر آن‌جا بروید خواهید دید که با این تعریف هم‌خوانی ندارد 

شاید دَرِ فردو را زده باشند اما خود فردو نمی‌تواند آسیب زیادی ببیند.

شما وقتی یک‌بار چیزی را قبلا ساخته باشید ساخت دوبارۀ آن فقط کُپی‌کاری است.

هیچ‌کس نمی‌داند سانتریفیوژها اصلا آن‌جا نگه‌داری می‌شد یا نه. نسل‌های جدید [سانتریفیوژ] شاید اصلا آن‌جا کار نمی‌کردند.

من یک موقعی داشتم تلاش می‌کردم بدانم آمریکایی‌ها از چه سانتریفیوژی استفاده می‌کنند، بعد دیدم که آن‌ها دنبال این هستند بدانند که ما چه کردیم که سانتریفیوژهایمان مثلا ۴۸ سو خروجی دارد.

حدس می‌زنم که چیزی طول نکشد که ساخت رآکتورهای کوچک‌مقیاس ما آغاز شود.

دانشمندان و متخصصان انرژی اتمی هستند و دارند با انگیزۀ بیشتری کار می‌کنند

خود آمریکایی‌ها معتقدند نطنز را نتوانستند کامل بزنند، بخشی از فردو را زدند، تاسیسات اصفهان اما تخریب شده. اگر همۀ این‌ها را هم زده باشند من اعتقاد ندارم که هسته‌ای تمام شده. زمان جنگ هم خرمشهر را از ما گرفتند و مدتی در آن زندگی کردند.

نامۀ اخیر برخی از اصلاح‌طلبان در مورد کنارگذاشتن غنی‌سازی، حرکت در پازل دشمن بود

حرفی را که دشمن باید بگوید را اگر خودت بگویی خیلی خطرناک است.

فردا صبح اگر هسته‌ای را کنار بگذارید، یک قدم جلو می‌آیند و می‌گویند موشک و پهپاد چرا دارید.

خروج ما از ان‌پی‌تی تاثیری ندارد.

 

