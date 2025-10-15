عکس: جهان از نگاه لنز‌های کوچک؛ برندگان مسابقه عکاسی وان‌پلاس ۲۰۲۵

به‌تازگی فهرست برندگان مسابقه جهانی عکاسی OnePlus ۲۰۲۵ منتشر شده است؛ جشنی شگفت‌انگیز از خلاقیت، احساس و لحظه‌های ناب زندگی. با موضوع «لحظه را خلق کن»، این رقابت هنرمندان سراسر جهان را به ثبت زندگی در حال وقوع — خام، درخشان و واقعی — دعوت کرد. حاصل کار، مجموعه‌ای خیره‌کننده از تصاویر است که نشان می‌دهد جادوی عکاسی، در حضور در لحظه و دیدن سادگی‌های عمیق روزمره نهفته است.