عکس: جهان از نگاه لنزهای کوچک؛ برندگان مسابقه عکاسی وانپلاس ۲۰۲۵
بهتازگی فهرست برندگان مسابقه جهانی عکاسی OnePlus ۲۰۲۵ منتشر شده است؛ جشنی شگفتانگیز از خلاقیت، احساس و لحظههای ناب زندگی. با موضوع «لحظه را خلق کن»، این رقابت هنرمندان سراسر جهان را به ثبت زندگی در حال وقوع — خام، درخشان و واقعی — دعوت کرد. حاصل کار، مجموعهای خیرهکننده از تصاویر است که نشان میدهد جادوی عکاسی، در حضور در لحظه و دیدن سادگیهای عمیق روزمره نهفته است.
