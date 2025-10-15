به مناسبت روز عصای سفید

عکس: مدرسه کودکان نابینا

در مدرسه نابینایان، کودکانی با چشمانی بسته زندگی می‌کنند اما دل‌هایی باز به دنیایی پر از خواستن و توانستن دارند. دستان کوچکشان، خط‌های زیبایی‌های دنیا را می‌خواند، زبان برگ‌ها، درختان و گل‌ها را می‌فهمد و زمزمه‌ی طبیعت را می‌شنود. این دستان تنها نور را می‌بیند و تاریکی‌ها را برای کسانی باقی می‌گذارد که چشمانشان به دنیا باز است. لحظه‌های پر از احساس و تلاش این کودکان در قاب دوربین یونس خانی ثبت شده است و تصویری زیبا از قدرت روح انسانی و حس زندگی را به ما نشان می‌دهد.