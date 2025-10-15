جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین

پس از آنکه محمد مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «بنزین باید گران شود... فکر نمی‌کنم که امسال گرانی بنزین اتفاق بیفتد زیرا بنزین در کشور ما بسیار ارزان است؛ مفت است» حالا امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس نزدیک به سعید جلیلی امروز در مجلس گفت:‌ «قرار است دولت نرخ سوم بنزین را 300 تا 500 درصد افزایش دهد». از سویی دیگر سیداسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی چراغ سبز افزایش قیمت بنزین را داد و گفت: «مجلس قبلا به دولت اختیار داده قیمت بنزین را افزایش دهد.» این مجموعه مواضع که نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین نهایی شد و فقط اجرایش مانده را یک جا در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.