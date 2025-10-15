به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه موارد تخلفات تنبیه بدنی در مدارس انگشتشمار است، اما همین تعداد نیز نباید باشد، اظهار کرد: «تنبیه» در آییننامه اجرایی مدارس معادل آگاهیبخشی آمده است و در ماده ۸۱ این آییننامه «تنبیه بدنی» دانشآموز و سوءرفتار با وی به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع اعلام شده است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، در دیگر اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مصادیق سوءرفتار مشخص شده است؛ لذا هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی دانشآموزان را در معرض خطر یا آسیب قرار دهد، از مصادیق سوءرفتار به شمار میرود.
کاظمی افزود: انتظار داریم مدیران مدارس دیگر همکاران خود را نسبت به موضوع ممنوعیت تنبیه بدنی و عواقب سوءرفتار با دانشآموزان آگاه و تأکید کنند که هیچ فردی از مدیر، معاون یا معلم و دیگر عوامل مدرسه، تحت هیچ شرایطی، حق تنبیه بدنی دانشآموزان را ندارد.
وی تصریح کرد: والدین نیز در صورت مشاهده چنین رفتارهایی از سوی عوامل مدرسه میتوانند با مراجعه به مدیر مدرسه موضوع را پیگیری و در صورت عدم حصول نتیجه، به واحدهای ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مراجعه یا از طریق همین واحد نظارتی ادارات کل آموزش و پرورش استانها و یا وزارتخانه موضوع را پیگیری کنند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: همکاران ما در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز عنداللزوم موظف به رسیدگی به تخلفات کارکنان بوده و با فرد یا افراد متخلف برابر مقررات برخورد قانونی خواهند کرد. در این صورت ـ بسته به نوع تخلف ـ ممکن است حکم تذکر، اخطار همراه با درج در پرونده یا اخراج و انفصال از خدمت برای عوامل خاطی صادر شود.
وی تأکید کرد: البته باید در نظر داشت که ارتکاب هر یک از مصادیق سوءرفتار، توهین یا بیاحترامی از سوی دانشآموزان یا اولیای آنان نسبت به معلمان یا هر یک از ارکان مدرسه نیز موجب پیگرد قانونی شده و با متخلفان برابر مقررات برخورد انضباطی و قانونی صورت خواهد گرفت.