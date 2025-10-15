En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 9498
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۴۴۰۸
کد خبر:۱۳۳۴۴۰۸
38222 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!

جیانگ شوچین کارشناس چینی با تاکید بر اینکه «ایران کهن، کانون تمدن جهان است» درباره موقعیت کنونی ایران گفت: «مردم ایران به خوبی دریافته‌اند که این نبردی موجودیتی برای تمدن ایرانی است... آنها نمی‌آیند تا نظام را تغییر دهند یا نظام مردم‌سالار سر کار بیاورند، آنها می‌خواهند همان کاری را که در عراق، لیبی و در سوریه انجام دادند، اینجا هم انجام دهند... موشک‌های هایپرسونیک نشان دادند اسرائیل نمی‌تواند از خود در برابر حمله تمام عیار ایران دفاع کند...» تحلیل کامل این کارشناس چینی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران ویدیو موشک هایپرسونیک فیلم
اخبار مرتبط
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
کانال 12 اسرائیل مانع حمله اسرائیل به ایران را فاش کرد
لاریجانی: برنامه‌ ایجاد بحران اجتماعی و خلع سلاح ایران است
ایران در جنگ پیش رو از این موشک با 14 ماخ سرعت استفاده می‌کند
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
سخنان تکان دهنده افسر شلیک موشک‌های ایران
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
لحظه حمله اسرائیل به لانچر موشک ایران
ترامپ دوباره تهدید به حمله به ایران کرد: اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند!
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
تصاویر از طبقه بندی خارج شده از جنگ ایران و اسرائیل
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تصاویر شهر موشکی که مورد حمله اسرائیل قرار گرفت
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
لاریجانی: آمریکا شرط گذاشت که برد موشک‌های ایران به کمتر از 500 کیلومتر برسد!
توصیف یک اسرائیلی ایرانی‌الاصل از موشک‌های ایران
ایران هرچه دارد را به آمریکا شلیک خواهد کرد
جنگ بعدی ایران و اسرائیل برای نابودی همدیگر و دو روزه خواهد بود!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تلویزیون ترکیه: این موشک ایران در جنگ اسرائیل تعیین کننده بود
فقط این موشک‌های ایران قادر به آسیب جدی به اسرائیل هستند
گزارش رسانه اسرائیلی از نحوه عملکرد موشک خاص ایران
لحظات تست موشک هایپرسونیک جدید چین
گزارش تلویزیون آرژانتین از نسل تازه موشک‌های ایران با 5 ماخ سرعت
روایت ژنرال عرب از استراتژی تازه موشکی ایران
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
روایت مقام پیشین موساد از زیرکی عراقچی در مذاکرات
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
کارشناس روس: بگذارید اسرائیلی‌ها یک بار دیگر موشک‌های ایران را امتحان کنند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
در اینجا فقط صحبت از این هست که ایران با این جغرافیا خطر همیشگی هست و باید تجزیه بشه.
در ایران بخشی از مردم و مسئولین هنوز در فضای سال ۲۰۱۵ هستن.
بحث موجودیتی برای ایران مطرحه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
آمریکا را نابود می کنیم.
ناشناس
|
France
|
۰۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
این کارشناسان تان حتی معنی حمله تمام عیار را نمی دانند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
هیچ جنگ دیگری نخواهد شد ، ترامپ و نتانیاهو تقریبا از این وضعیت راضی هستند آنها و همچنین مردم ایران می‌دانند تحریم های بین‌المللی به تنهایی کار یک جنگ را خواهد کرد اینبار جنگی علیه مردم ایران ، در ضمن هر کسی در هر جای دنیا حرفی در مورد ایران زد لزوما کارشناس نیست
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
درست گفتین...ممنونیم.... ایران قهرمان خاورمیانه است... ????
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
افرین به این کارشناس چینی تمام حرفاش درست بود درک درستی از ایران و ایرانی داشت.
طرفدار ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
ایکاش خودمان هم به اندازه دیگران که هزاران کیلومتر از ما دورترند ،قدر توان وقدرتمان را بدانیم و به آن ببالیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
هر کس به فکر جیب خویش است این چینیهای پست فطرت تمام اجناس بنجل و به دردنخور را قالبمان میکنند و میخندند و به هیچ چیزی اعتقاد ندارند زیرا هیچ دین و آیینی ندارند......
عرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
موشک کافی نیست. ایران باید برای هم سطح شدن با کشورهای صاحب سلاح هسته ای، یا سلاح هسته ای داشته باشد یا دیپلماسی خلع سلاح هسته ای را بطور جدی و پیگیر، دنبال کند و آگاهی ملی_ بین‌المللی را اشاعه دهد!
مهرداد صراطی اسکویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
ای کاش بعضی مسولین کشوری ما به چنین بینشی می‌رسیدند.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟