جیانگ شوچین کارشناس چینی با تاکید بر اینکه «ایران کهن، کانون تمدن جهان است» درباره موقعیت کنونی ایران گفت: «مردم ایران به خوبی دریافتهاند که این نبردی موجودیتی برای تمدن ایرانی است... آنها نمیآیند تا نظام را تغییر دهند یا نظام مردمسالار سر کار بیاورند، آنها میخواهند همان کاری را که در عراق، لیبی و در سوریه انجام دادند، اینجا هم انجام دهند... موشکهای هایپرسونیک نشان دادند اسرائیل نمیتواند از خود در برابر حمله تمام عیار ایران دفاع کند...» تحلیل کامل این کارشناس چینی را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.