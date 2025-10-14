En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد
تعداد بازدید : 221
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۴۳۹۶
کد خبر:۱۳۳۴۳۹۶
765 بازدید
نبض خبر

تصاویر پهپاد شاهد 136 در پارلمان بریتانیا!

در اقدامی شگفت انگیز نسخه روسی پهپاد شاهد 136 که خود روس‌ها ساخته‌اند از لهستان به پارلمان بریتانیا منتقل شده و در یک مراسم از آن رونمایی و درباره تهدید ایران علیه امنیت اروپا سخنرانی شده است! این اقدام توسط گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که با حمایت مالی مستقیم اسرائیل فعالیت می‌کند قبلاً در آمریکا انجام شده بود و حالا در بریتانیا انجام شده بود. یکی از تبلیغات مداوم اسرائیل در سال‌های اخیر معرفی توان موشکی و پهپادی ایران به عنوان تهدید علیه امنیت اروپا بوده تا بدین ترتیب اروپا را علیه ایران به واکنش‌های سخت وادارد. آنچه در این مراسم گذشت و نشان می‌دهد تحرکات اسرائیل با شدت علیه ایران در جریان است را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر پهپاد شاهد 136 ویدیو جنگ اوکراین فیلم پارلمان بریتانیا اتحاد علیه ایران هسته ای توان پهپادی ایران
اخبار مرتبط
مقایسه جالب پهپادهای ایران و آمریکا
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
تصاویر ادعایی شبکه سعودی‌ از پایگاه سری ایران!
روایت کارشناس اسرائیلی از تولید پهپادهای ایران
الجزیره: این سلاح ایران خاورمیانه را تغییر می‌دهد؟
خط تولید عظیم کپی پهپاد ایرانی در روسیه
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
کپی‌ چینی‌ پهپاد انتحاری ایران!
پرواز جنگنده‌های اوکراین در جبهه جنگ!
تصاویر خط تولید عظیم پهپاد ایرانی در روسیه!
حمله مرگبار روسیه؛ استفاده پوششی از کپی پهپاد ایرانی و برخورد کروزها
انهدام تانک‌های اوکراین از زاویه هلی کوپتر روس
ترامپ: سفارش مشابه پهپادهای ایرانی دادم!
تلاش سرباز اوکراینی برای سرنگونی پهپاد انتحاری
هر پهپاد ایرانی با چه قیمتی به روسیه فروخته شد؟
تحلیل قابل تامل کارشناس فرانسوی از پهپاد 20 هزار یورویی ایران
پهپاد انتحاری شاهد 136 در آسمان خوزستان
روایت مقام اطلاعاتی اسرائیل از علت نیاز روسیه به ایران
مشاوره اسرائیل به اوکراین برای مقابله با کپی پهپاد ایرانی!
تصاویر پهپاد انتحاری در نمایشگاه کتاب
سوال میلیون دلاری در اسرائیل: روسیه به ایران چه داده؟!
پهپادهای انتحاری ایران در تلویزیون شیلی!
لحظات نمایش سامانه رگباری پهپاد شاهد 136
لحظه اصابت پهپاد انتحاری ایران به مواضع رژیم اسرائیل
کپی روسی پهپاد ایرانی سالم در دست اوکراین!
چرا روس‌ها تشنه کپی پهپاد ایرانی هستند؟
قدرت تخریب کپی روسی کپی روسی شاهد-136
توصیف ژنرال مصری از پهپادهای کلیدی ایران
روایت سرهنگ آمریکایی‌ از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین
چرا آوازه این پهپاد ایران دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؟
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟