تصاویر پهپاد شاهد 136 در پارلمان بریتانیا!

در اقدامی شگفت انگیز نسخه روسی پهپاد شاهد 136 که خود روس‌ها ساخته‌اند از لهستان به پارلمان بریتانیا منتقل شده و در یک مراسم از آن رونمایی و درباره تهدید ایران علیه امنیت اروپا سخنرانی شده است! این اقدام توسط گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که با حمایت مالی مستقیم اسرائیل فعالیت می‌کند قبلاً در آمریکا انجام شده بود و حالا در بریتانیا انجام شده بود. یکی از تبلیغات مداوم اسرائیل در سال‌های اخیر معرفی توان موشکی و پهپادی ایران به عنوان تهدید علیه امنیت اروپا بوده تا بدین ترتیب اروپا را علیه ایران به واکنش‌های سخت وادارد. آنچه در این مراسم گذشت و نشان می‌دهد تحرکات اسرائیل با شدت علیه ایران در جریان است را می‌بینید.