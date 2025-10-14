حسین مهدیان

حسین مهدیان از اعضای باسابقه هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و از بازاریان و تاجران شناخته‌شده تهران بود. او در دوران پیش از انقلاب به عنوان تاجر آهن و فعال اقتصادی در بازار فعالیت می‌کرد و در کنار چهره‌هایی، چون شهیدان بخارایی، امانی، و حاج مهدی عراقی از اعضای مؤثر هیئت‌های مذهبی و انقلابی بازار محسوب می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل سابقه مبارزاتی و اعتماد امام خمینی (ره)، به‌عنوان نخستین مدیرمسئول روزنامه کیهان منصوب شد و در شکل‌گیری ساختار رسانه‌ای پس از انقلاب نقش مهمی داشت. مهدیان در طول سال‌های بعد نیز همچنان در عرصه فرهنگی، اقتصادی و مذهبی فعال ماند و از چهره‌های مورد احترام در میان نیرو‌های مؤتلفه و جامعه بازاری تهران به شمار می‌رفت. حسین مهدیان سرانجام در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ پس از عمری مجاهدت و خدمت دار فانی را وداع گفت.