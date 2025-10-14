ناصر تقوایی

ناصر تقوایی، فیلم‌ساز، عکاس و نویسندهٔ برجسته ایرانی، در سال ۱۳۲۰ در آبادان متولد شد. این کارگردان با آثار شاخصی همچون سریال ماندگار «دایی جان ناپلئون» و فیلم‌های «آرامش در حضور دیگران»، «ناخدا خورشید» و «کاغذ بی‌خط» جایگاهی ویژه در سینمای ایران یافت. او در طول فعالیت هنری خود جوایز بین‌المللی متعددی از جشنواره‌های کن، لوکارنو، ونیز و سانفرانسیسکو دریافت کرد و نشان فیروزه سینما حقیقت را به پاس یک عمر هنرورزی کسب کرد. آخرین فیلم او «کاغذ بی‌خط» در سال ۱۳۸۰ ساخته شد و پس از نیمه‌کاره ماندن پروژه «چای تلخ»، در دو دهه اخیر اثری از او تولید نشد. ناصر تقوایی ۲۲ مهرماه در ۸۴ سالگی بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشت.