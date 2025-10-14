En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضربه ایران به مرکز اطلاعاتی مخفی واشنگتن–تل‌آویو

یک وبگاه آمریکایی در گزارشی تحقیقی گسترده از وجود یک پناهگاه نظامی سری رژیم صهیونیستی زیر یکی از برج‌های مسکونی در تل‌آویو پرده برداشت؛ مکانی که گمان می‌رود از اهداف موشک‌های ایران در حمله ۱۳ ژوئن بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۴۵
| |
663 بازدید
ضربه ایران به مرکز اطلاعاتی مخفی واشنگتن–تل‌آویو

وبگاه آمریکایی «گری زون» گزارش کرد بر پایه این تحقیق، محل این تأسیسات زیرزمینی با نام «پایگاه ۸۱» شناسایی شده است؛ مرکزی برای فرماندهی و کنترل اطلاعاتی مشترک میان ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی که در زیر مجتمع مسکونی «داوینچی» در محله‌ای پرجمعیت در مرکز تل‌آویو قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس اسناد، ایمیل‌های درز کرده و گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی، این مرکز دارای ایزولاسیون الکترومغناطیسی و تدابیر امنیتی بسیار شدید است و با حمایت مالی ایالات متحده در چارچوب طرح توسعه‌ای به وسعت حدود ۶ هزار متر مربع ساخته شده است.

 پس از اصابت موشک‌های ایرانی، مقامات صهیونیستی بلافاصله نوار امنیتی گسترده‌ای در منطقه ایجاد کردند و خبرنگاران را از نزدیک شدن یا تصویربرداری از خسارات، به‌ویژه در اطراف مقر وزارت جنگ و مجتمع «عزرائیلی» مجاور منع کردند.

در گزارش ذکر شده است که «پایگاه ۸۱» به احتمال زیاد به مرکز فرماندهی قدیمی‌تر موسوم به «حفره» متصل است که بعد‌ها به مجموعه زیرزمینی پیشرفته‌تری با نام «دژ صهیون» یا Fortress Zion تبدیل شد.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی بار‌ها متهم شده است تأسیسات نظامی خود را در میان مناطق غیرنظامی پنهان می‌کند و در عین‌حال رقبای خود را به استفاده از «سپر انسانی» متهم می‌سازد، رفتاری که نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌شمار می‌آید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پناهگاه نظامی رژیم صهیونیستی ارتش آمریکا داوینچی تل آویو سپر انسانی موشک ایرانی
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مذاکرات غزه وارد فاز «پیچیده» شد
صهیونیست‌ها آتش‌بس را نقض کردند
بقایی: شرم‌الشیخ «بین‌المللی» نبود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b7h
tabnak.ir/005b7h