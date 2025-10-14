وبگاه آمریکایی «گری زون» گزارش کرد بر پایه این تحقیق، محل این تأسیسات زیرزمینی با نام «پایگاه ۸۱» شناسایی شده است؛ مرکزی برای فرماندهی و کنترل اطلاعاتی مشترک میان ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی که در زیر مجتمع مسکونی «داوینچی» در محله‌ای پرجمعیت در مرکز تل‌آویو قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس اسناد، ایمیل‌های درز کرده و گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی، این مرکز دارای ایزولاسیون الکترومغناطیسی و تدابیر امنیتی بسیار شدید است و با حمایت مالی ایالات متحده در چارچوب طرح توسعه‌ای به وسعت حدود ۶ هزار متر مربع ساخته شده است.

پس از اصابت موشک‌های ایرانی، مقامات صهیونیستی بلافاصله نوار امنیتی گسترده‌ای در منطقه ایجاد کردند و خبرنگاران را از نزدیک شدن یا تصویربرداری از خسارات، به‌ویژه در اطراف مقر وزارت جنگ و مجتمع «عزرائیلی» مجاور منع کردند.

در گزارش ذکر شده است که «پایگاه ۸۱» به احتمال زیاد به مرکز فرماندهی قدیمی‌تر موسوم به «حفره» متصل است که بعد‌ها به مجموعه زیرزمینی پیشرفته‌تری با نام «دژ صهیون» یا Fortress Zion تبدیل شد.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی بار‌ها متهم شده است تأسیسات نظامی خود را در میان مناطق غیرنظامی پنهان می‌کند و در عین‌حال رقبای خود را به استفاده از «سپر انسانی» متهم می‌سازد، رفتاری که نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌شمار می‌آید.