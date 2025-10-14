En
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد

اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل در دیداری رقم خورد که شاگردان کارلو آنچلوتی به پیروزی نزدیک بودند، اما کامبک خوردند و در ادامه هیچ پاسخی برای شور شرقی نداشتند.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۳۶
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد

در دیداری که برزیل دو گل جلو افتاد و همه منتظر جشن گل‌های بیشتر بودند، سامورایی‌های ژاپنی برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، در نیمه دوم با سه گل پیاپی کار را تمام کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدار‌های دوستانه ملی و در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، تیم ملی فوتبال ژاپن دست به کار بزرگی زد و توانست در روزی تاریخی، برای نخستین‌بار در تاریخ فوتبال خود بر برزیل غلبه کند؛ آن هم در حالی که دو گل از شاگردان کارلو آنچلوتی عقب بود.

برزیل که چند روز پیش در سئول، در جدالی دوستانه با نتیجه ۵ بر صفر کره جنوبی را شکست داده بود، با ترکیبی پرستاره و با هدف تثبیت فرم هجومی خود پا به میدان گذاشته بود و در نیمه نخست کنترل کامل بازی را در اختیار داشت. گل‌های پائولو هنریکه در دقیقه ۲۶ و گابریل مارتینلی در دقیقه ۳۲ نوید یک پیروزی آسان دیگر برای سلسائو می‌داد، اما داستان در نیمه دوم به کلی تغییر کرد.

با آغاز نیمه دوم، سامورایی‌ها چهره‌ای دیگر از خود نشان دادند. تاکومی مینامینو در دقیقه ۵۲ اختلاف را کم کرد و ۱۰ دقیقه بعد ناکامورا بازی را به تساوی کشاند تا شوک بزرگی به نیمکت برزیل وارد شود. تلاش برزیلی‌ها برای بازگشت بی‌نتیجه ماند؛ حتی گل متئوس کونیا در دقیقه ۶۶ توسط داور به دلیل آفساید مردود اعلام شد تا در ادامه یوئدا در دقیقه ۷۱ گل سوم را وارد دروازه برزیل کند تا کام‌بک تاریخی ژاپن تکمیل شود.

این نخستین پیروزی ژاپنی‌ها مقابل تیم ملی برزیل بود. سامورایی‌ها با این پیروزی به نوعی انتقام کره‌ای‌ها را هم گرفتند که شکست تلخی را مقابل غول فوتبال جهان متحمل شدند.

تیم ملی کره جنوبی هم در دیداری دوستانه به مصاف پاراگوئه رفته بود که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت. ایوم جی سئونگ در دقیقه ۴۷ و اوه هیونگ گیو در دقیقه ۷۵ گل‌های این دیدار را به ثمر رساندند.

