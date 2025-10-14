En
افشاگری جنجالی نکونام درباره قلعه‌نویی!

یکی از بزرگترین ایرادات امیر قلعه‌نویی و اتفاق عجیبی که همیشه پس از ناکامی‌های تیم ملی دیده شده، مقصر شدن بازیکنان تیم هستند. جواد نکونام در این خصوص به خاطره‌ای دیگر از سال 2007 و دیدار با مکزیک اشاره کرد و گفت: «یک بازی دوستانه با مکزیک داشتیم. سرمربی تیم آقای قلعه‌نویی بود و من هم به خاطر مصدومیت از ناحیه رباط داخلی پایم مدتی بود بازی نکرده بودم. بعد از 6 هفته بازی کردن، به تیم ملی دعوت شدم و امیر قلعه‌نویی به من گفت که از لژیونرها فقط تو را دعوت کردم. گفتم مصدوم هستم و آماده نیستم. بعد از شکست 4 گله مقابل مکزیک آمد، علیه من با خود شما (عادل فردوسی‌پور) مصاحبه کرد. من بعد از آن گفتم که آقا من خودم به شما گفتم مصدوم هستم. من نیاز دارم که تمام وجودم را داخل زمین بازی بگذارم و این خصلت من است. من شاید داخل رختکن با بازیکنم برخورد کنم و چالش داشته باشیم اما بیرون خیلی کم. بازیکن در سطح ملی باید اشتباهش کم باشد. خیلی چیزها را باید با توجه به شرایط ملی قیاس کرد».
