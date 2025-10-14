En
فا
العربیة
کد خبر: ۱۳۳۴۳۲۷
عکس: بدرقه باشکوه محمد کاسبی در میان اشک و خاطره

مراسم تشیع زنده یاد محمد کاسبی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با حضور مردم و هنرمندان در حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم پیکر زنده‌یاد محمد کاسبی با سخنرانی مجید مجیدی، مسعود ده‌نمکی، کوروش سلیمانی، آواز خوانی حسام‌الدین سراج و... به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه شد.

برچسب‌ها:
محمد کاسبی تشییع هنرمند حوزه هنری مجید مجیدی وداع آخر عکس خبری
