به گزارش تابناک به نقل از میزان، اصغر جهانگیر گفت: برخی حقوقدانان نیاز دارند مطالعات خود را در این زمینه تقویت کنند و به نظر میرسد برخی از آنها با اطلاعات محدود وارد این حوزه شدهاند.
وی افزود: «با تقویت مطالعات، روشن میشود که نهاد توبه قابلیت اجرا برای همه افراد را دارد.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع شامل عفو معیاری اخیر نیز میشود، اظهار کرد: «در صورتی که افراد معیارهای لازم را داشته باشند، در چارچوب این معیارها قرار میگیرند و در حال بررسی هستند.»
وی همچنین درباره امکان اعتراض به نتایج کمیسیونهای مربوطه گفت: «در عفو اخیر، اگر فردی واجد شرایط تشخیص داده نشود، حتی در صورتی که کمیسیونهای سراسر کشور اعلام کنند کسی واجد شرایط نیست، این امکان فراهم است که فرد اعتراض خود را مطرح کند. پس از ثبت اعتراض، شرایط وی مجدداً در معاونت قضایی و کمیسیون مرکزی عفو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»