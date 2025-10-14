به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که صهیونیستها با حمله به شهروندان فلسطینی آشکارا آتشبس را نقض کردند.
حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز سهشنبه در واکنش به تیراندازی صهیونیستها بهسمت شهروندان فلسطینی، با صدور بیانیهای اعلام کرد که این اقدام صهیونیستها نقض آشکار آتشبس است.
در این بیانیه آمده است: بار دیگر از طرفهای مختلف میخواهیم که رفتار اشغالگران را زیر نظر داشته باشند و اجازه ندهند که در برابر میانجیها از تعهدات خود در مورد پایان دادن به جنگ علیه نوار غزه شانه خالی کند.
اشغالگران رژیم صهیونیستی امروز در دو نوبت آشکار آتشبس را نقض کردند، ابتدا در حمله پهپادی به تجمع شهروندان فلسطینی در جنوب شهرک «الفخاری» در شرق شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه یک شهروند فلسطینی را به شهادت رساندند.
جنگندههای متجاوز رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود با نقض آشکار آتشبس تعدادی از شهروندان فلسطینی را در محله «الشجاعیه» در شرق شهر غزه هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۵ نفر شد.
توافق آتشبس غزه که فاز اول طرح ۲۰مادهای دونالد ترامپ شناخته میشود در روز جمعه (۱۸مهرماه) بعد از تصویب کابینه رژیم صهیونیستی و عقبنشینی نظامیان این رژیم از بخشهایی از غزه وارد مرحله اجرایی شد. این توافق با میانجیگری کشورهای مصر، قطر و ترکیه در شرمالشیخ مصر به دست آمد.