En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کمبود معلم در حاشیه پایتخت

سیدمحمد آقامیری افزود: یک ماه از سال گذشته و دیدیم که یک مدرسه معلم ریاضی ندارد. اعلام کردند که هرچه درخواست معلم داشتند، وزارت آموزش و پرورش معلمی در نظر نگرفته است و این جالب است که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود مدرسه بدون معلم نداریم.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۸۱
| |
228 بازدید
کمبود معلم در حاشیه پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از بوستان‌های شمیرانات در هفته گذشته، اظهار کرد: در همین بازدید موضوع مهمی مطرح شد؛ مدارس این محدوده حتی پس از خروج اتباع وضعیت بدی پیدا کرده و هم تعداد دانش آموزان به شدت کاهش یافته و هم وضعیت معلمان مناسب نیست.

 وی افزود: یک ماه از سال گذشته و دیدیم که یک مدرسه معلم ریاضی ندارد. اعلام کردند که هرچه درخواست معلم داشتند، وزارت آموزش و پرورش معلمی در نظر نگرفته است و این جالب است که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود مدرسه بدون معلم نداریم. اینجا تهران است و این موارد روستا‌های اطراف شهر تهران هستند که معلم ندارند، نه روستا‌های زاهدان.

آقامیری همچنین تصریح کرد: بنده این موضوع را اعلام کردم که مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید این مشکل را پیگیری کنند. این برای پایتخت و روستا‌های دیوار به دیوار آن یک کوتاهی و غفلت بزرگ است و باید این مشکل پیگیری و حل شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
معلم پایتخت وزارت آموزش و پروش
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توصیه وزیر آموزش‌و‌پرورش سابق به کاظمی
وضعیت معلمان حق‌ التدریس در مهر ۱۴۰۴
مجوز جذب ۳۰ هزار معلم صادر شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۴ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۰ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b6f
tabnak.ir/005b6f