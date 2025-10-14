تمام سرزمین از فرات تا نیل متعلق به اسرائیل است!

دانیلا ویس، رهبر شهرک‌نشینان، در مصاحبه‌ای با پیرس مورگان اعلام کرد اسرائیل باید تمام سرزمین از فرات تا نیل را به‌عنوان سرزمین خود تصاحب کند. فلسطین یک اختراع است. اختراعی که به اندازه واقعیت مهمی که سرزمین اسرائیل فقط به یک ملت تعلق دارد و آن ملت یهودی است، اهمیت ندارد. فلسطینی‌ها عرب‌هایی هستند که تلاش می‌کنند زمین‌هایی را که یهودیان آن را به بهشت تبدیل کرده‌اند تصاحب کنند. بر اساس آموزه‌های دینی یهود، کسانی که به حاکمیت اسرائیل تن نمی‌دهند، باید از این سرزمین اخراج شوند. باید با فلسطینی‌ها طبق فرمول کتاب مقدس برخورد شود یعنی کسانی که حاکمیت اسرائیل را قبول کنند می‌توانند در سرزمین بمانند، و کسانی که نپذیرند باید آنجا را ترک کنند. مورگان در واکنش به سخنان ویس گفت: «برای سخنان و ادعای شما یک اصطلاح قانونی وجود دارد. به آن پاکسازی قومی می‌گویند.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.