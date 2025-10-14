قدردانی بایدن از ترامپ

روسای جمهور پیشین آمریکا در واکنش به توافق صلح غزه، با تقدیر از ترامپ تاکید کردند که طرفین باید این لحظه شکننده را به صلحی پایدار تبدیل کنند.

«بیل کلینتون» و «جو بایدن» روسای جمهور سابق آمریکا، از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده از بابت آنچه نقش او در مذاکره برای آتش‌بس و تبادل زندانیان و اسرا بین رژیم صهیونیستی و جنبش فلسطینی حماس خواندند، تقدیر کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کلینتون روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «من سپاسگزارم که آتش‌بس برقرار شده، ۲۰ "گروگان" (زندانی صهیونیست) زنده آزاد شده‌اند و کمک‌های مورد نیاز به غزه سرازیر شده است.»

او افزود: «رئیس‌جمهور ترامپ و دولت او، قطر و دیگر بازیگران منطقه‌ای شایسته تقدیر زیادی هستند که همه را تا زمان دستیابی به توافق درگیر نگه داشته‌اند.»

این رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده همچنین از رژیم صهیونیستی و حماس خواست که «سعی کنند این لحظه شکننده را به صلحی پایدار تبدیل کنند که عزت و امنیت فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را تضمین کند.»

بایدن هم در پیامی از ترامپ به خاطر کمک به بازگرداندن زندانیان صهیونیست تشکر کرد.

رئیس‌جمهور سابق آمریکا در پلتفرم «ایکس» نوشت: «من از رئیس‌جمهور ترامپ و تیمش به خاطر تلاششان برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس جدید تقدیر می‌کنم.»

او ابراز امیدواری کرد که صلح پایدار بماند و خواستار «اقدامات برابر صلح، عزت و امنیت» برای صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها شد.

به گزارش راشا تودی، ترامپ و میانجیگرانی از مصر، قطر و ترکیه روز دوشنبه در شرم‌الشیخ، در شبه‌جزیره سینای مصر، توافق آتش‌بس را امضا کردند. طبق مرحله اول این توافق، رژیم صهیونیستی نیروهای خود را از بخش‌هایی از نوار غزه خارج کرد، در حالی که حماس ۲۰ زندانی باقی‌مانده را در ازای آزادی حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی آزاد کرد.

در مراسم امضا، ترامپ گفت که «همه از این توافق که مانند یک موشک به پرواز درآمده است، خوشحال هستند.» او ابراز اطمینان کرد که جنگی که در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، پایان یافته است. «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به خاطر مخالفت ترکیه در جلسه حضور نداشت، از ترامپ تمجید کرده و او را «بزرگترین دوست» تل‌آویو توصیف کرد.

در همین حال، راشا تودی گزارش می‌دهد که هنوز مشخص نیست که آیا این توافق به طور کامل اجرا خواهد شد یا خیر. رژیم صهیونیستی تاکنون از تعهد به خروج کامل از غزه خودداری کرده است، در حالی که حماس گزینه خلع سلاح، در بحبوحه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی را نمی‌پذیرد. آتش‌بس قبلی که در ژانویه حاصل شد، پس از دو ماه فروپاشید.