En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

GITEX 2025؛ گردهمایی فناوری جهانی در دبی

نمایشگاه فناوری و هوش مصنوعی GITEX 2025 روز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در دبی افتتاح شد و بیش از ۴۵۰۰ شرکت از سراسر جهان آخرین دستاوردهای دیجیتال و نوآوری‌های هوش مصنوعی خود را به نمایش گذاشتند.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۶۱
| |
249 بازدید

GITEX 2025؛ گردهمایی فناوری جهانی در دبی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، نمایشگاه GITEX 2025 با شعار «نوآوری برای آینده دیجیتال» در مرکز تجارت جهانی دبی آغاز به کار کرد. این رویداد که به مدت پنج روز ادامه دارد، به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی فناوری و هوش مصنوعی در جهان شناخته می‌شود.

در مراسم افتتاحیه، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، بر اهمیت فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: «دبی به‌عنوان مرکز جهانی فناوری و نوآوری، همواره در خط مقدم تحولات دیجیتال قرار دارد.»

شرکت‌های پیشرو در حوزه‌های مختلف فناوری از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاک‌چین، رباتیک و ۵G در این نمایشگاه حضور دارند. از جمله شرکت‌های برجسته می‌توان به گوگل، مایکروسافت، سامسونگ، انویدیا و استارتاپ‌های نوآور از سراسر جهان اشاره کرد.

در حاشیه این رویداد، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور کارشناسان بین‌المللی برگزار می‌شود که به موضوعاتی مانند آینده هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تحول دیجیتال در صنایع مختلف و نقش فناوری در توسعه پایدار می‌پردازند.

GITEX 2025 فرصتی استثنایی برای متخصصان، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به فناوری فراهم می‌آورد تا با آخرین دستاوردها و روندهای جهانی آشنا شوند و شبکه‌سازی مؤثری داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری رویداد رویداد علمی گردهمایی
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
SoftBank صنعت رباتیک ABB را در دست می‌گیرد
هوش مصنوعی خانگی شد
گردهمایی جهانی «Flo 2025» در هند برگزار شد
دبی در GITEX 2025 از تراموای بدون ریل هوش مصنوعی رونمایی می‌کند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۷ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b6L
tabnak.ir/005b6L