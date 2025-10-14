GITEX 2025؛ گردهمایی فناوری جهانی در دبی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، نمایشگاه GITEX 2025 با شعار «نوآوری برای آینده دیجیتال» در مرکز تجارت جهانی دبی آغاز به کار کرد. این رویداد که به مدت پنج روز ادامه دارد، بهعنوان بزرگترین گردهمایی فناوری و هوش مصنوعی در جهان شناخته میشود.
در مراسم افتتاحیه، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، بر اهمیت فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: «دبی بهعنوان مرکز جهانی فناوری و نوآوری، همواره در خط مقدم تحولات دیجیتال قرار دارد.»
شرکتهای پیشرو در حوزههای مختلف فناوری از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاکچین، رباتیک و ۵G در این نمایشگاه حضور دارند. از جمله شرکتهای برجسته میتوان به گوگل، مایکروسافت، سامسونگ، انویدیا و استارتاپهای نوآور از سراسر جهان اشاره کرد.
در حاشیه این رویداد، نشستها و کارگاههای تخصصی با حضور کارشناسان بینالمللی برگزار میشود که به موضوعاتی مانند آینده هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تحول دیجیتال در صنایع مختلف و نقش فناوری در توسعه پایدار میپردازند.
GITEX 2025 فرصتی استثنایی برای متخصصان، سرمایهگذاران و علاقهمندان به فناوری فراهم میآورد تا با آخرین دستاوردها و روندهای جهانی آشنا شوند و شبکهسازی مؤثری داشته باشند.