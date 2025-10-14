هوش مصنوعی خانگی شد

OpenAI با همکاری Broadcom چیپ اختصاصی هوش مصنوعی خود را طراحی می‌کند تا پردازش‌های سنگین مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی مثل ChatGPT در مراکز داده داخلی انجام شود و وابستگی به تراشه‌های خارجی کاهش یابد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، OpenAI با اعلام همکاری استراتژیک با شرکت Broadcom، قصد دارد چیپ‌های اختصاصی هوش مصنوعی را طراحی و تولید کند. این اقدام با هدف کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی مانند Nvidia و افزایش کنترل بر زیرساخت‌های پردازشی خود صورت گرفته است.

بر اساس این توافق، OpenAI مسئول طراحی چیپ‌ها خواهد بود و Broadcom وظیفه تولید و استقرار آن‌ها را بر عهده خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که این چیپ‌ها تا اواخر سال ۲۰۲۶ در مراکز داده OpenAI مستقر شوند.

این همکاری بخشی از تلاش‌های OpenAI برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی خود و کاهش هزینه‌ها است. با توجه به رشد روزافزون استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی مانند ChatGPT و Sora، نیاز به منابع پردازشی بیشتر احساس می‌شود.

با این اقدام، OpenAI به جمع شرکت‌هایی مانند Meta، Google و Microsoft می‌پیوندد که در تلاش برای توسعه چیپ‌های اختصاصی خود هستند. این روند نشان‌دهنده اهمیت روزافزون کنترل بر زیرساخت‌های پردازشی در عصر هوش مصنوعی است.