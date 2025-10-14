En
دستور پیگیری ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در قزوین

رئیس مرکز روابط عمومی آموزش و پرورش از صدور دستور پیگیری فوری ماجرای ضرب و شتم یک دانش‌آموز در یکی از مدارس استان قزوین خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در پی انتشار خبری مبنی بر اظهارات والدین دانش آموزی در قزوین، با موضوع تنبیه بدنی دانش آموزی از سوی یکی از عوامل مدرسه، موضوع به سرعت با دستور مدیرکل آموزش و پرورش استان مورد پیگیری جدی قرار گرفته و علل این واقعه در دست بررسی است.

وی ادامه داد: برخورد قانونی در انتظار متخلف یا متخلفان احتمالی این ماجرا خواهد بود. گفتنی است هرگونه تنبیه بدنی دانش‌آموزان و یا هر نوع توهین و بی احترامی به ساحت معلمان عزیز، از خطوط قرمز آموزش و پرورش بوده و در مسائلی از این دست، هیچ قصوری از سوی هیچ مرجعی، پذیرفتنی نیست.

من جای مادر و پدر دانش آموزه بودم می رفتم تو حیاط مدرسه معام نامرد رو تا می خورد می زدم که دیگه از این کارها نکنه
متاسفانه مادری که سرپرست خانوار بود تعریف می کرد چند روز پیش معلم درس مهمی در پاسخ درست یک دانش آموز زرنگ به سوال معلم، به شوخی سیلی محکمی به گوش او می زند که الان از نظر شنوایی دچار مشکل است و دانش آموز دیگر انگیزه قبلی برای درس خواند ندارد با اینکه این دانش اموز با توجه به نداشتن پدر اما بسیار درسخوان و قوی است اما جرات هم نمی کند شکایت کند چون می ترسد معلم ها با فرزندش بد شوند باید در اداره آموزش و پرورش میزخدمتی نامحسوس برای این موضوع در نظر گرفته شود
